Brauchtum: Heute beginnt das Inselfest in Donauwörth

Vier Tage lang wird beim traditionellen Inselfest in Donauwörth rund um die Altstadtinsel Ried gefeiert. Das Fest gehört zu einem ganz besonderen Brauchtum in der Region: dem Fischerstechen. Diese Tradition stammt aus der Zeit, als Donauwörth eine freie Reichsstadt war - also vor rund 300 Jahren.

Das steckt hinter der Tradition des Fischerstechens

Beim Fischerstechen geht es tatsächlich nicht darum, den Fisch in irgendeiner Weise aus dem Gewässer zu holen, sondern vielmehr darum, den Fischer dorthinein zu schubsen - und zwar in einer ganz bestimmten Form, die den historisch überlieferten Regeln entspricht. Denn das Fischerstechen ist an mittelalterliche Lanzenturniere angelehnt, gekämpft wird mit der sogenannten Zille. Fairness und Ritterlichkeit seien dabei "oberstes Gebot", heißt beim Verein der Donauwörther Fischerstecher - am Ende geht es aber immer noch darum, den Kontrahenten der gegnerischen Mannschaft vom Boot ins Wasser der Wörnitz zu befördern.

Vier Tage lang Inselfest

Rund um das historische Spektakel veranstaltet die City-Initiative Donauwörth traditionell das Inselfest. Vier Tage lang wird mit Essen, Trinken und zwei Bühnen mit Live-Musik rund um die Altstadtinsel Ried gefeiert. Das sogenannte Ried liegt zwischen der Donau und der Mündung ihres Nebenflusses, der Wörnitz. Das Inselfest dauert von Fronleichnam bis zum Sonntag, den 19. Juni.