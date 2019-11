vor 10 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Braucht Bayern neue Gaskraftwerke?

Wo kommt unser Strom in Zukunft her, wenn 2022 die letzten AKWs vom Netz gehen? Damit in Bayern nicht das Licht ausgeht, setzt Wirtschaftsminister Aiwanger auf neue Gaskraftwerke. Kritik kommt von den Grünen.