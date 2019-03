Darum werden Minarette bei Moscheen errichtet

Der Bau von Moscheen löst in Bayern immer wieder Ängste in der Bevölkerung aus. Zuletzt gab es Proteste gegen geplante Bauten in Kaufbeuren, Regensburg und Deggendorf. Ein besonders sensibles Thema dabei stellen die Minarette dar, die Türme bei bzw. an den islamischen Gebetsräumen.

Leucht- und Kirchtürme als Vorbilder von Minaretten

Minarette, aus dem Arabischen von "mana'ir" - "Orte des Lichts", waren in vorislamischer Zeit als Leuchttürme für Karawanen über das asiatische Steppengebiet verbreitet. Als sich mit dem Islam die Moscheen ausbreiteten, wurden die Türme, mit ihrer Funktion als Leuchtturm, häufig an diese angegliedert. So entwickelte sich allmählich der architektonische Stil der Moscheen heraus.

Doch auch Kirchtürme in den christlich besiedelten Gebieten von Byzanz und Syrien gelten als Vorbilder für Minarette. So wurde eine der ältesten Moscheen überhaupt, die Große Moschee von Damaskus (707–715), an der Stelle der Johanneskirche gebaut, und laut Überlieferung wurde der Kirchturm als Minarett übernommen. Später übernahmen auch die Türken häufig die Architektur der byzantinischen Kirchen.

Minarett: spirituelles und praktisches Zeichen

Wie viele andere Bauelemente erfüllt das Minarett verschiedene Funktionen: In der Spiritualität wird es als ein Symbol für die Gotteserinnerung gesehen; eine Art zum Himmel deutender Finger. Gleichzeitig wird es in seiner Vertikalität als Bindeglied zwischen der Erde und der göttlichen Sphäre des Himmels betrachtet. Andere wiederum sehen im Minarett das "Alif", den ersten Buchstaben des arabischen Alphabets, und somit eine Anspielung auf "Allah".

Ganz praktisch weist das Minarett - wie der Kirchturm - auf das Gebäude der Moschee hin und zeigt den Muslimen den Gebetsort an. Für Muslime bedeutet das Minarett als weithin sichtbares Zeichen einer Moschee außerdem die Repräsentanz der Moschee als Gebäude im öffentlichen Raum.

Bis ins 20. Jahrhundert rief der Muezzin, der Gebetsrufer, die Muslime von einer Plattform auf dem Minarett fünfmal am Tag zum Gebet. Heute sind am Minarett oder der Moschee meist Lautsprecher angebracht, so dass niemand mehr auf den Turm steigen muss. In vielen westlichen Ländern wird auf den Gebetsruf aus Rücksicht auf die Nachbarn gänzlich verzichtet. Hier erinnert zum Beispiel eine App die Gläubigen an die Gebetszeiten.

Moscheen und Minarette in Bayern