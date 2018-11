BrauBeviale - Messe für Brauer und Getränkehersteller

Das Nürnberger Messegelände ist von heute bis zum Donnerstag der wichtigste Treffpunkt der internationalen Brau- und Getränkewirtschaft. Fast 1.100 Aussteller präsentieren ihre Produkte bei der Messe BrauBeviale. Dabei geht es weniger um die Endprodukte als um Rohstoffe, Maschinen für die Getränkeherstellung, Verpackung und Marketing.

Von Apfelsaft über Bier und Schnaps bis Wasser

Ideeller Träger der Messe ist der Verband der Privatbrauereien. Vertreten sind aber alle Getränkearten von Wasser über Fruchtsäfte und Limonaden bis zu Milch und Spirituosen. Wichtige Themen sind unter anderem die Umweltfreundlichkeit von Verpackungen und ein wirksameres Kunststoffrecycling sowie die Digitalisierung und Automatisierung der Getränkeproduktion.

Bierpreis steigt

Die Getränkebranche gilt weltweit als Wachstumsmarkt. So soll der weltweite Konsum verpackter Getränke in den kommenden Jahren nach Angaben der Messe jährlich um drei Prozent steigen. Eine schlechte Nachricht hat der vor wenigen Wochen gewählte, neue Präsident der privaten Brauereien in Bayern, Georg Rittmayer für die Bierliebhaber. Rittmayer kündigte im Vorfeld der Messe an, der Bierpreis werde aufgrund des Hitzesommers steigen. Die Brauer befänden sich in schwierigen Preisverhandlungen über die knapper gewordenen Rohstoffe Gerste und Hopfen.

"European Beer Star" vergeben

Rittmayer kündigte außerdem an, das bayerische Reinheitsgebot gegen Angriffe aus der Craft-Bier-Szene zu verteidigen. "Es bedeutet Verlässlichkeit, Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz", so der Präsident, der eine mittelständische Brauerei im oberfränkischen Hallerndorf betreibt.

Auf der BrauBeviale werden zudem die besten Biere des Wettbewerbs "European Beer Star" auf der Messe ausgezeichnet.