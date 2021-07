Bratwurst, Freigetränk und Kinogutschein für Impfwillige

In Niederbayern und der Oberpfalz wird es zum Wochenende Corona-Sonderimpfaktionen in Gastronomie und Supermärkten geben. Kostenlose Bratwurst, Freigetränke oder Kinogutscheine sollen die Bereitschaft der Menschen zum Impfen wieder ankurbeln.

Freigetränke in Regensburg

In Regensburg sind am Freitag von 17 bis 23 Uhr mobile Teams im Stadtpark unterwegs, um Interessierte gegen das Coronavirus zu impfen - unter anderem in den hier derzeit aufgestellten Freiluftbars. Zudem wird am morgigen Samstag zwischen 11 und 16 Uhr ein Impfteam im Regensburger Spitalgarten vor Ort sein. "Ich unterstütze hier sehr gerne", so Spitalgartenwirt Anton Sperger. Alle Besucherinnen und Besucher, die sich an diesen Tagen vor Ort impfen lassen, sollen ein Freigetränk erhalten.

"Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto schneller kehren wir zu unserem normalen Leben zurück." Anton Sperger, Wirt Spitalgarten Regensburg

Hahn-Sommergarten beteiligt sich

Außerdem findet im Regensburger Impfzentrum am Dultplatz am Samstag eine sogenannte Moonlight-Impfaktion statt. Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, sich in der Zeit von 17.30 bis 24 Uhr impfen zu lassen. Anschließend können sich die Geimpften nebenan im Hahn-Sommergarten ein Gratis-Getränk holen. "Eine Moonlight-Impfung zu begleiten ist uns eine Freude. Denn jeder, der sich impfen lässt, schützt sich und seinen Nächsten", so der Regensburger Festwirt Michael Hahn.

Kelheim: zuerst Spitze, dann Bratwurstsemmel

Bei der Impfnacht in Kelheim soll es nach der Spritze nicht nur ein Erfrischungsgetränk, sondern auch eine Wurst in der Semmel geben - gegrillt von Landrat Martin Neumeyer persönlich, wie der Landkreis mitteilte. Am Samstag stünden in Kelheim demnach von 15 Uhr bis Mitternacht alle Impfstoffe zur Auswahl, ein Termin sei nicht zwingend notwendig. Allerdings gilt das Angebot nur für Menschen, die im Landkreis wohnen oder arbeiten. Die Aktion findet im Impfzentrum in Kelheim statt.

Junge Kneipengänger als Zielgruppe in Weiden

Wer sich am Freitag- und Samstagabend in der Weidener Fußgängerzone impfen lässt, bekommt ein Freigetränk oder Frei-Eis. Die Kneipen, Gastronomien und Eisdielen in der Weidener Innenstadt stellen dafür 100 Gutscheine zur Verfügung. Darunter gratis Capuccino, Gyros Pita, Eis oder eben ein Freigetränk nach Wahl. Auf dem Unteren Markt wird am Freitag zwischen 18 und 21 Uhr und am Samstag zwischen 18 und 22 Uhr ein Impfmobil des BRK stehen. Darin steht der Impfstoff von Johnson und Johnson zur Verfügung, für den man nur eine Spritze zum vollen Impfschutz braucht.

Schwandorf: Auch Kinder können sich impfen lassen

Das Impfzentrum im Landkreis Schwandorf impft am Freitag und Samstag vor dem Globus Supermarkt in Schwandorf. Das Impfteam wird freitags von 14 bis 19 Uhr und am Samstag von 10 bis18 Uhr am Globus Haupteingang bereitstehen, um alle Impfwilligen ab 16 Jahren gegen Corona zu impfen. Ein Termin ist nicht notwendig. Zudem können in der mobilen Impfstation auch Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren geimpft werden. Der Landkreis hat wegen der großen Nachfrage der vergangenen Wochenende eine Alternative zum abgebrannten Impfcontainer besorgt. Der Container war am vergangenen Samstag durch einen technischen Defekt in Brand geraten.

Zwiesel und Regen: Einkaufsbummel und Impfung To Go

In den Landkreisen Regen setzt man ebenfalls auf Impfteams vor Einkaufsmärkten. Ein Impfbus steht am Freitagnachmittag von 15 bis 20 Uhr auf dem Real-Parkplatz in Zwiesel. Am Samstag gibt es eine Impfaktion im Einkaufspark Regen von 10 bis 17 Uhr. Wer sich dort impfen lässt, bekommt eine Essenswertmarke für das nächste Woche stattfindende "Pichelsteinerfest-to-go" in Regen oder einen Kinogutschein. Interessierte können wählen zwischen den Impfstoffen von Biontech oder Johnson und Johnson.

"Spritz-Tour" in Cham

In Cham steht am Samstag von 9 bis 18 Uhr am Parkplatz des Regentalcenters ein mobiler Impfbus. Die "Spritz-Tour", wie sie vom Landratsamt genannt wird, soll ein niedrigschwelliges Angebot sein, um mehr Impfwillige zu erreichen. Man braucht sich vorher weder anzumelden noch zu registrieren, sondern muss nur Personalausweis und Impfpass dabeihaben.