Mit brasilianischen Fachkräften gegen den Pflegenotstand

Arbeitsagentur hilft bei der Nachqualifizierung

Aktuell werden die 18 neuen Vamed-Mitarbeiterinnen in Kipfenberg und Berching noch in aufwendigen Schulungsgängen nachqualifiziert. Die Brasilianerinnen haben zwar alle in ihrer Heimat eine Fachausbildung für Krankenpflege absolviert und auch einen Bachelor-Abschluss in der Tasche, doch ihre Titel werden in Deutschland nicht vollständig anerkannt. Hier hilft die Arbeitsagentur weiter. Um die bürokratischen Hürden zu nehmen, ist Anja Schlippes-Rembold, Berufsberaterin bei der Agentur für Arbeit, häufig in Kipfenberg. Sie lobt die Willkommenskultur in der Klinik. "Das habe ich so noch nie erlebt, an wie viel die denken in der Klinik. Sie machen ganz viel, damit diese Menschen sich hier Stück für Stück zu Hause fühlen."

Letzte Hürden im Herbst

Mittlerweile haben die brasilianischen Kräfte alle die Deutschprüfung mit Sprachniveau B2 abgelegt und warten auf ihre Ergebnisse. Auch mit ihren Nachqualifizierungen werden sie wohl im Herbst abschließen. Über ein Jahr nach Anwerbungsbeginn kann Vamed sie dann als vollwertige Gesundheits- und Krankenpflegerinnen einsetzen. Bis dahin dürfen sie nach dem Gesetz nur als Hilfskräfte arbeiten, werden aber schon besser bezahlt.

Positive Zwischenbilanz

Das Klinikteam im Altmühltal ist sehr zufrieden mit den neuen Mitarbeiterinnen. Sie hätten sich gut in den Arbeitsalltag integriert, findet Verwaltungsleiter Theilig. Er will das Modell "Gepflegt in die Zukunft“ weiterverfolgen.

“Ich bin froh, dass sie da sind. Alle arbeiten sehr zuverlässig und fleißig, haben sich sehr gut in ihre Teams integriert, sind den Patienten sehr zugewandt und sie werden sehr positiv von den Patienten aufgenommen." Vamed-Verwaltungsleiter Steven Theilig

Bei der Arbeitsagentur vermerkt man sehr aufmerksam, wie positiv sich das Modell "Gepflegt in die Zukunft" entwickelt. Auch Berufsberaterin Schlippes-Rembold wünscht sich deshalb, dass das Projekt Schule macht.