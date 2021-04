Brandursache in Auerbach wohl technischer Defekt

Acht Verletzte und ein geschätzter Sachschaden von rund 400.000 Euro - das ist die Bilanz des Brandes am Ostermontag in einem Reihenhaus in Auerbach im Landkreis Amberg-Sulzbach. Jetzt gab die Polizei auch Informationen zur möglichen Brandursache bekannt. Demnach deutet aktuell alles auf einen technischen Defekt hin.

Feuer wohl in Bar im Erdgeschoß ausgebrochen

Brandfahnder der Kripo Amberg untersuchten am Dienstag das betreffende Gebäude, so die Polizei. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen dürfte das Feuer in einer Shisha-Bar im Erdgeschoß ausgebrochen sein.

Haus ist unbewohnbar

Wie berichtet, hatten acht Menschen bei dem Brand eine Rauchgasvergiftung erlitten, darunter ein Feuerwehrmann. "Die ersten werden heute schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen", sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Das Gebäude war nach Angaben der Beamten vollständig ausgebrannt und ist nicht mehr bewohnbar.