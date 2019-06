Brandursache bei Rosenmehl war technischer Defekt

Dem Großbrand bei der Firma Rosenmehl in Ergolding am vergangenen Samstag liegt ein technischer Defekt zu Grunde. Das hat das Polizeipräsidium Niederbayern bekannt gegeben. Vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung schließt die ermittelnde Kripo in Landshut aus. Die Schadenshöhe sei noch nicht genau zu beziffern, gehe aber vermutlich in die Hunderttausende, meldet die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Brandherd in 25 Metern Höhe

Der Brand bei Rosenmehl war in der Nacht von Freitag auf Samstag um 0.30 Uhr ausgebrochen. Mehrere Brandmelder des ca. 100 Meter hohen Turms, in dem Mehl lagert, lösten Alarm aus. Ein Atemschutztrupp betrat den Turm und lokalisierte den mutmaßlichen Brandherd in einer Höhe von 25 Metern. Aus einer defekten Lüftungsanlage schlugen Funken und schwarzer Rauch drang nach außen, so die Polizei. Drei Stunden dauerte der aufwendige Einsatz.