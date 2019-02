Brandstiftungen in Estenfeld: Vier Jahre Haft für Feuerwehrmann

Der folgenschwerste Brand ereignete sich am 20. Februar 2018: Die historische Kartause in Estenfeld wurde ein Opfer der Flammen. Allein hier betrug der Sachschaden rund 100.000 Euro. Bis Anfang April legte das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Estenfeld noch vier weitere Brände: auf dem Dachboden einer Scheune, in zwei Gartenhäusern und einem Holzschuppen.