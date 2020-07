13.07.2020, 13:57 Uhr

Brandstiftung vermutet: Erneuter Brand in Rehau

Drei Gartenhäuser sind in einem Wohnviertel in Rehau in Brand gesetzt worden. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt wegen Brandstiftung und überprüft den Zusammenhang mit einer Brandserie. In nur einem Monat kam es in dem Viertel zu fünf Bränden.