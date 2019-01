Brandstiftung: Prozess wegen zehnfachen versuchten Mordes

Bei dem Brand im zweiten Stock des Hauses nahe des Brückenbergs im Juni 2018 konnten sich die Bewohner gerade noch vor Rauch und Flammen retten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten unter anderem zehnfachen versuchten Mord vor.

Mögliches Motiv für die Brandstiftung : Verärgerung über Mitbewohner

Laut Anklage hatte der 26-Jährige das Feuer aus Verärgerung über seine Mitbewohner und die schlechten Verhältnisse im Haus gelegt – gegen 3 Uhr nachts, als fast alle schliefen. Er zündete Matratzen in seinem Zimmer im zweiten Stock an, dann noch Kleidungsstücke neben einer Holztreppe, der einzigen Treppe, die nach unten führte, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Danach verließ er das Haus.

Vierjährige erleidet Rauchgasvergiftung

Zu diesem Zeitpunkt waren zehn Menschen im zweiten Stock, darunter ein vierjähriges Kind. Durch den Brandlärm wurden die Bewohner wach. Da der Rauch schon fast bis auf den Boden reichte, mussten sich einige kriechend retten, andere wurde von der Feuerwehr aus dem Haus gebracht. Der Vierjährige erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Staatsanwaltschaft: Versuchter heimtückischer Mord

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten unter anderem versuchten heimtückischen Mord an zehn Menschen vor. Für den Prozess sind vier Verhandlungstage angesetzt.