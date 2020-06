Brandstiftung: Junger Feuerwehrmann bekommt Bewährungsstrafe

Das Jugendschöffengericht am Amtsgericht Augsburg hat einen jungen Mann aus dem Landkreis wegen Brandstiftung verurteilt. Der 18-Jährige bekam eine Jugendstrafe von zwei Jahren auf Bewährung sowie Dauerarrest von zwei Wochen – das Gericht sprach von einem "Warnschussarrest". Als Bewährungsauflage muss der Verurteilte eine Schadenswiedergutmachung von 4.500 Euro leisten. Zudem muss er seine bereits begonnenen Therapie fortsetzen und an einem Sozialprojekt teilnehmen. Das Urteil, das am Montag gefallen ist, ist noch nicht rechtskräftig.

Verantwortlich für Brandserie im Raum Gessertshausen

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Jugendstrafe von drei Jahren ohne Bewährung beantragt. Sie hatte dem jungen Mann vorgeworfen, im Zeitraum zwischen August und November 2019 in Diedorf und Gessertshausen insgesamt acht Mal Feuer gelegt zu haben. Der damals noch Minderjährige soll bevorzugt Heu- und Strohballen in Brand gesetzt haben. So ging auch eine Lagerhalle mit dem Futtervorrat der Tierklinik in Gessertshausen in Flammen auf.

Brandstifter war bisher unbeschriebenes Blatt

Der Verteidiger des jungen Mannes hatte beantragt, die Jugendstrafe zur Bewährung auszusetzen. Das Jugendschöffengericht kam diesem Antrag nach. Entscheidend war aus Sicht des Gerichts unter anderem, dass der 18-Jährige bislang strafrechtlich noch nicht in Erscheinung getreten ist und durch die Brände niemand konkret gefährdet war. Das Gericht war zudem der Meinung, dass der schulische und berufliche Werdegang des jungen Mannes sehr positiv zu bewerten ist.

Engagement bei der Feuerwehr

Als Motiv sah das Jugendschöffengericht ein Streben nach Anerkennung, die sich der junge Mann davon versprochen haben soll, die Brände als Erster zu entdecken und zu löschen. Der zur Tatzeit 17-Jährige war Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr, wie die Gemeinde Gessertshausen dem BR damals bestätigt hat.