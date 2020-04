Brandstiftung in türkischem Laden: Soko ermittelt

Nach dem Großbrand am vergangenen Montag in einem türkischen Lebensmittelgeschäft in Waldkraiburg bei Mühldorf am Inn hat die Polizei eine Sonderkommission gegründet. Die Leitung der Ermittlungen hat die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) bei der Generalstaatsanwaltschaft München übernommen.

Laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd in Rosenheim laufen die Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen schweren Brandstiftung. Die Sonderkommission "Prager" ermittelt derzeit mit 25 Beamten, die von verschiedenen Dienststellen kommen.

Türkisches Lokal und Friseurladen: Scheiben eingeworfen

In die Ermittlungen mit einbezogen sind auch zwei weitere Taten. In der Nacht von 16. auf 17. April waren ein Friseurladen am Stadtplatz und in der Nacht von 18. auf 19. April ein Lokal am Annabergplatz in Waldkraiburg betroffen. In beiden Fällen wurden Fensterscheiben eingeworfen. Die drei Inhaber der betroffenen Läden sind türkische Staatsangehörige bzw. haben türkische Wurzeln. Wegen der Vorfälle wurde die polizeiliche Präsenz im Stadtgebiet von Waldkraiburg erhöht. Unter Federführung des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd werden dort neben Beamten der örtlichen Polizeiinspektion auch weitere Einsatzkräfte eingesetzt.

Sechs Verletzte nach Waldkraiburger Großbrand

Bei dem Brand am frühen Montagmorgen am Stadtplatz von Waldkraiburg wurde ein türkisches Lebensmittelgeschäft ein Raub der Flammen, zwei daneben liegende Gebäude wurden durch Ruß- und Rauchentwicklung beschädigt. Sechs Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen.

Zur Klärung der Ursache des Brandes hat die Soko "Prager" am Dienstag, 28. April, sehr aufwendige Spurensicherungsmaßnahmen mit Unterstützung eines Sachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamtes und unter Hinzuziehung eines speziell ausgebildeten Brandmittelspürhundes am Brandort durchgeführt. Gesicherte Spuren werden von Spezialisten des Bayerischen Landeskriminalamtes untersucht.

Polizei sucht Zeugen

Im Zusammenhang mit den drei Taten werden Zeugen gesucht, die sich jeweils in den Tatnächten in Waldkraiburg in der Nähe des Friseurladens am Stadtplatz bzw. des Gastronomiebetriebs am Annabergplatz aufgehalten haben oder die, so die Polizei, "am Stadtplatz (Sartrouvilleplatz) oder dessen Umgriff verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben, die in Zusammenhang mit dem Brandgeschehen gebracht werden können."

Junger Mann als Tatverdächtiger oder Zeuge

Nach dem Brand am Montag war ein Mann durch Zeugen unmittelbar nach dem Ausbruch des Brandes beim Verlassen des Stadtplatzes bzw. Sartrouvilleplatzes beobachtet worden. Derzeit steht laut Polizei nicht fest, ob dieser Mann als Zeuge oder Tatverdächtiger in Betracht kommt. Zu diesem Mann liegt keine nähere Beschreibung vor, er wird lediglich jüngeren Alters bezeichnet. Diese jüngere, männliche Person kann eventuell sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen geben und wird deshalb erneut gebeten, sich bei der Polizei in Mühldorf am Inn unter der Rufnummer 08631/36730 zu melden.