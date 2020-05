Brandstiftung in Rehau: Patient legt Feuer in Klinik

Nach Angaben der Polizei hat ein 29-jähriger Patient am Sonntag (17.05.20) das Feuer in seinem Zimmer in der Klinik in Rehau gelegt. Die Station des Klinikums musste zwischenzeitlich evakuiert werden. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, Verletzte habe es bei dem Brand keine gegeben, so die Polizei.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen den Tatverdächtigen wegen Brandstiftung. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Station im dritten Obergeschoss der Klinik kann derzeit nicht mehr genutzt werden. Die Patienten sind in anderen Zimmern des Krankenhauses untergekommen.