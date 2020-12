Brandstiftung in Puchheim? 60 Menschen aus Haus gerettet

In der Gemeinde Puchheim (Lkr. Fürstenfeldbruck) hat es in der Nacht zum Sonntag in einem Mehrfamilienhaus an der Kennedystraße gebrannt. Weil das Treppenhaus stark verqualmt war, musste die Feuerwehr einige der rund 60 Bewohnerinnen und Bewohner per Drehleiter in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei geht von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Beißender Qualm schnitt Fluchtweg ab

Um kurz vor 23 Uhr in der Nacht waren mehrere Notrufe bei der Feuerwehr eingegangen. Offenbar hatte zunächst ein Kinderwagen im Treppenhaus des mehrstöckigen Gebäudes Feuer gefangen. Nach Angaben der Polizei griffen von dort die Flammen auf weitere Gebäudeteile über. Die Rettungskräfte trafen auf ein stark verrauchtes Treppenhaus, das vielen Bewohner die Flucht unmöglich machte.

Rettung per Drehleiter

Die rund 60 Bewohner des Hauses konnten schließlich - zum Teil über Drehleitern - aus ihren Wohnungen gerettet werden. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt. Erste Schätzungen gehen von einem Sachschaden von rund 100.000 Euro aus.

Polizei: Indizien für Brandstiftung

Die Kripo Fürstenfeldbruck ermittelt nun mit Hochdruck, wie es zu dem Brand gekommen ist. Sie geht derzeit davon aus, "dass ein unbekannter Täter das Feuer absichtlich gelegt hat", teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mit. Nach dem Ende der Löscharbeiten wurde das Treppenhaus so gründlich gelüftet, dass die Bewohner schon bald in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.