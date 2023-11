Brandstiftung in Mehring? Wiederholter Großbrand im Hühnerstall

Am frühen Donnerstagmorgen ist aus bisher ungeklärter Ursache in einem landwirtschaftlich geführten Hühnerstall in Lengthal in der Gemeinde Mehring im Landkreis Altötting ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalinspektion Traunstein leitete nun eine Großfahndung ein, da von Brandstiftung ausgegangen wird.

Zahlreiche Hinweise auf Brandstiftung

Für die Großfahndung sind zahlreiche Streifenwagenbesatzungen und auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz – bisher jedoch ohne Erfolg. Zeuginnen hatten Hinweise zu verdächtigen Personen gegeben, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten und vom Gelände des Betriebs weggegangen waren, teilte die Polizei mit. Es gebe laut den Beamten einige Hinweise auf Brandstiftung.

Zum Zeitpunkt des Brandes waren zahlreiche Tiere im Stallgebäude. Allerdings wurden keine Hühner durch das Feuer verletzt oder getötet. Die Polizei schätzt den Schaden auf eine Summe im sechsstelligen Bereich.

Bereits zweiter Großbrand: Polizei bittet um Hinweise

Das Gebäude hatte bereits am selben Tag vor zwei Jahren (1.11.2021) gebrannt. Auch hier verhärteten sich die Hinweise auf eine Brandstiftung. Allerdings kam es zu keiner Festnahme. Da das Gebäude im selben Jahr fertiggestellt wurde, befanden sich damals noch keine Hühner im Stall. Die Polizei bittet nun um Hinweise möglicher weiterer Zeugen – für beide Fälle.