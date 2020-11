Brandstiftung in Franken: Tatverdächtiger in London gefasst

Bereits Ende September wurde der mutmaßliche Brandstifter bei einer Polizeikontrolle in London festgenommen. Laut Polizeiangaben handelt es sich um einen 32-jährigen Bewohner des Wohnhauses in Oberntief bei Bad Windsheim, das vor wenigen Monaten brannte.

Nach der ersten Festnahme setzte sich Tatverdächtiger ab

Für den Mann war es nicht die erste Festnahme in diesem Fall. Der 32-Jährige wurde bereits kurz nach der Tat festgenommen, da ihn Zeugen in der Nähe des Wohnhauses gesehen hatten. Weil sich der Tatverdacht jedoch nicht weiter bestätigte, wurde der Mann wieder freigelassen.

Daraufhin setzte er sich ins Ausland ab, so die Polizei. Nach einem weiteren Zeugenaufruf erhärtete sich jedoch der Tatverdacht gegen den 32-Jährigen, so dass ein Haftbefehl erlassen und in ganz Europa gefahndet wurde. Der Mann wurde schließlich bei einer Polizeikontrolle in London erkannt und festgenommen. Inzwischen wurde er nach Deutschland gebracht und sitzt in Untersuchungshaft.

Personen bei Brand in Gefahr

Ende Juni war es zu einem Großbrand im Wohnhaus des nun Festgenommenen gekommen. Zwar wurde durch das Feuer kein Bewohner verletzt, laut Polizei bestand jedoch eine akute Gefährdung der Personen im Gebäude. Die Kriminalpolizei Ansbach ging bereits am Anfang der Ermittlungen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Beim Brand entstand ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro.