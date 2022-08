Brandstiftung in Coburg – Mutmaßlicher Täter muss in Psychiatrie

Am späten Dienstagabend standen zwei Fahrzeuge im Innenhof des Coburger Rathauses in Flammen, unter anderem der Dienstwagen von Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD). Als Tatverdächtiger wurde ein 54-jähriger Mann festgenommen, gegen den der Ermittlungsrichter am Mittwoch einen Unterbringungsbefehl erlassen hat. Wie die Polizei mitteilt, wird der Mann vorläufig in einem Psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Oberbürgermeister: Feuerwehr hat mögliches "Inferno" verhindert

Der Mann steht in Verdacht, den Dienstwagen des Oberbürgermeisters und einen weiteren Dienstwagen der Stadt angezündet zu haben. Die Polizei hat ihn noch in der Nacht festnehmen können, gegen ihn wird weiter wegen schwerer Brandstiftung ermittelt. Die Ermittler konnten Utensilien, die offenbar bei dem Brand verwendet wurden, sicherstellen.

Oberbürgermeister Sauerteig zeigte sich "erschüttert und entsetzt". Die Stadt veröffentlichte ein Foto von dem angezündeten Wagen des OB. Wenn die Feuerwehr nicht rechtzeitig vor Ort gewesen wäre, hätte das Rathaus und angrenzende Gebäude in Flammen stehen können, so der Coburger Rathauschef. Ein "Inferno" sei möglich gewesen. Viele Beschäftigte des Rathauses seien jetzt in Sorge.

Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere nach einem Pärchen, das sich zum Tatzeitpunkt in unmittelbarer Nähe aufgehalten hat und vermutlich wichtige Informationen beisteuern könnte.

Polizeibekannter Tatverdächtiger war in Coburg schon mehrfach auffällig

Den Sachschaden an den Fahrzeugen und an der Hausfassade schätzen die Ermittler auf rund 100.000 Euro. Der 54-jährige Tatverdächtige ist der Polizei bekannt. Sein Fahrzeug wurde nach BR-Informationen in der Nähe des Tatorts gefunden. Die Polizei führt seit Monaten mehrere Ermittlungsverfahren gegen den 54-Jährigen.

Der mutmaßliche Brandstifter soll Anfang des Jahres Hausfassaden von Tageszeitungen und dem Jobcenter Coburg mit Hakenkreuzen beschmiert haben. Auch ein Behördenfahrzeug der Staatsanwaltschaft wurde mit Schmierereien versehen und beschädigt. Für große Aufregung sorgte die Sperrung des Coburger Marktplatzes, weil der Mann eine Tüte an die Rathaustüre gehängt hatte. Die Feuerwehr war damals davon ausgegangen, dass gefährliche Substanzen in dem Müllbeutel sein könnten. Ein hinzugerufenes Sprengstoffkommando hatte schließlich Entwarnung gegeben.