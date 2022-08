Brandstiftung in Coburg: Dienstwagen des OB in Flammen

Am späten Dienstagabend standen zwei Fahrzeuge im Innenhof des Coburger Rathauses in Flammen. Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch wird gegen einen 54-jährigen Mann wegen schwerer Brandstiftung ermittelt. Kurz nach 22.30 Uhr meldeten Anwohner das Feuer im Innenhof des Rathauses. Zwei Elektrofahrzeuge standen in Flammen. Es handelt sich dabei nach Angaben der Stadt Coburg um die Dienstfahrzeuge des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister.

54-Jähriger unter Tatverdacht

Nach BR-Informationen wurde der 54-jährige Tatverdächtige, ein polizeibekannter Coburger, vorläufig festgenommen. Gegen ihn ermittelt die Kriminalpolizei Coburg bereits seit mehreren Monaten wegen verschiedener Straftaten. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass er die Fahrzeuge in Brand gesteckt hat und sucht Zeugen, denen im Bereich des Rathauses etwas Verdächtiges aufgefallen ist.

Zwei E-Autos zerstört: 100.000 Euro Sachschaden

Nur dem schnellen Eingreifen der Coburger Feuerwehr ist es zu verdanken, dass das Feuer nicht auf das Rathaus und angrenzende Gebäude übergriff. Stadtsprecher Louay Yassin sagte dem BR: "Gott sei Dank war die Feuerwehr so schnell da, sonst wäre das in einer Katastrophe geendet."

Den Sachschaden schätzen die Ermittler an den beiden E-Autos auf rund 100.000 Euro. Auch die Fassade der angrenzenden Sparkasse wurde in Mitleidenschaft gezogen. Ob die Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen den 54-jährigen Coburger beantragen wird, ist derzeit noch unklar.