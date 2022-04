Brandstiftung in Behindertenwerkstatt: Urteil rechtskräftig

Einen geschätzten Sachschaden von 7,7 Millionen verursachte ein Brandstifter, als er im August 2020 in der Werkstatt für Menschen mit Handicap in Bayreuth Feuer gelegt hatte. Im Februar dieses Jahres verurteilte ihn das Landgericht zu sechseinhalb Jahren Haft. Nun steht fest: Dieses Urteil ist rechtskräftig. Wegen seiner Drogensucht verbringt der 26-Jährige einen Teil der Strafe in einer Entziehungsanstalt.

Brand in Behindertenwerkstatt: Gericht kann Motiv nicht klären

Der Mann war im August 2020 in die Behindertenwerkstatt eingebrochen und hatte einen Großbrand verursacht. Laut Gericht ließ sich nicht mehr eindeutig klären, ob er das Feuer zur Spurenbeseitigung oder aus Ärger darüber legte, dort nicht angestellt worden zu sein.