Brandstiftung in Bamberg: Polizei nimmt Verdächtigen fest

Nachdem die Polizei Brandstiftung als mögliche Ursache für das Feuer in einem Bamberger Mehrfamilienhaus ausgemacht hatte, nahmen die Behörden einen 58-Jährigen fest.

Verdächtiger stellt sich der Polizei

Gegen den Mann habe bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Ermittlungen Tatverdacht bestanden. Per Telefon hat der zwischenzeitlich nicht auffindbare Verdächtige nun bei der Polizeizentrale in Unterfranken angerufen. Wie die Polizei Oberfranken mitteilt, habe sich der Mann zum Zeitpunkt des Anrufes offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befunden.

Brandstiftung: Mann sitzt in Justizvollzugsanstalt

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg sei gegen den Mann Haftbefehl wegen schwerer Brandstiftung ausgesprochen worden. Er sitzt jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

Feuer in Bamberg beschädigt Mehrfamilienhaus

Bei dem Brand in einem Gebäudekomplex in Bamberg wurde neben einem Mehrfamilienhaus auch eine Scheune zerstört. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf einen sechsstelligen Betrag.