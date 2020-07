Brandstiftung im Zentrum Münchens: Mutmaßliche Täterin gefasst

Eine wohnsitzlose Frau soll am Dienstagmorgen am Königsplatz an mehreren Stellen gezündelt haben. Die 41-jährige Tatverdächtige wurde kurz nach Entdeckung der Brände im Bereich des Königsplatzes festgenommen. Sie soll psychisch auffällig sein, ein politisches Motiv schließt die Polizei aus.

Der größte Brandschaden mit mehreren zehntausend Euro entstand nach Polizeiangaben an einem der Auflieger, auf denen das rund 50 Meter hohe Riesenrad ruht, das derzeit aufgebaut wird. Die Flammen am Riesenrad wurden laut Branddirektion von mehreren Passanten noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht. Dazu benutzten sie einen Feuerlöscher und den Wasserschlauch eines Schaustellerwagens. Durch ihre schnelle Reaktion konnte ein größerer Schaden verhindert werden.

Vorbereitungen auf "Sommer in der Stadt" laufen weiter

Am Königsplatz werden gerade Fahrgeschäfte und Buden für die Aktion "Sommer in der Stadt" aufgebaut. Inwieweit sich der Vorfall auf den Betrieb auswirkt, ist noch unklar, der Aufbau ging am Nachmittag weiter. Die Aktion "Sommer in der Stadt" beginnt am 24. Juli und dauert bis zum Ende der Sommerferien.

Schausteller haben im Olympiapark, auf der Theresienwiese und auf dem Königsplatz große und kleine Fahrgeschäfte aufgebaut, auf mehreren Bühnen gibt es kulturelle Angebote, Marktkaufleute lassen sich auf dem Mariahilfplatz, dem Orleansplatz, dem Weißenburger Platz und dem Wittelsbacherplatz nieder. Für die Kunsthandwerker soll es fünf Märkte zwischen Odeonsplatz und Max-Joseph-Platz geben. Viele Biergärten holen Standl und Fahrgeschäfte auf ihre Gelände.