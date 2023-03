Brandstiftung? Evakuierung nach Feuer in Wasserburger Klinik

Im Inn-Salzach-Klinikum in Wasserburg am Inn ist gestern Abend im Sanitärbereich ein Feuer ausgebrochen. 22 Patienten mussten evakuiert werden, verletzt wurde niemand. Die Polizei vermutet Brandstiftung und prüft einen Zusammenhang mit einem Brand auf derselben Station am 23. März.

Keine Verletzten, 10.000 Euro Sachschaden

Das Feuer war nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd gegen 21.45 Uhr in Gemeinschaftsduschen auf dem Gang entdeckt worden. Pflegekräfte brachten 22 Patienten, die sich auf der betroffenen Station befanden, in Sicherheit. Die Feuerwehr konnte die Flammen laut Polizei rasch löschen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand, der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Polizei prüft Zusammenhang zu früherer Brandstiftung

Erste Untersuchungen durch Brandfahnder legen den Verdacht nahe, dass das Feuer fahrlässig oder vorsätzlich gelegt wurde. Schon letzte Woche Donnerstag (23.03.) war auf derselben Station Feuer in einer Putzkammer ausgebrochen. Bislang war die Polizei von einem technischen Defekt ausgegangen, jetzt wird ein Zusammenhang geprüft.

Zwei Großeinsätze von Feuerwehr und Rettungsdiensten

Beide Alarmierungen hatten Großeinsätze von Feuerwehr und Rettungsdiensten ausgelöst. Das Inn-Salzach-Klinikum in Wasserburg ist eine der größten Fachkliniken für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik, Neurologie und Geriatrie in Deutschland.