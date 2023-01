Anschlag auf Synagoge: Polizei vermutet rechtsextreme Tat

Ein 21 Jahre alter Mann soll in der Silvesternacht in Ermreuth im Landkreis Forchheim die Fensterscheibe einer Synagoge eingeschlagen und danach versucht haben, ein Feuer zu legen. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschat Bamberg am Dienstag mitteilen, hätten Zeugenaussagen und die Videoüberwachung der Synagoge dazu geführt, dass der 21-jährige Tatverdächtige am vergangenen Donnerstag festgenommen werden konnte.

"Antisemitisch motivierte Tat mit rechtsextremem Hintergrund"

Ihm wird vorgeworfen, ein Fenster mutwillig zerstört und Feuerwerkskörper ins Innere geworfen zu haben. Dadurch wollte er ein Feuer legen, so Polizei und Staatsanwaltschaft weiter. Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler von einer antisemitisch motivierten Straftat mit einem rechtsextremistischen Hintergrund aus.

Aufgrund von fehlender Fluchtgefahr habe der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bamberg vergangenen Freitag den Erlass eines Haftbefehls abgelehnt. Der Verdächtige wurde daher auf freien Fuß gesetzt. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft gegen diese Entscheidung Beschwerde eingelegt. Seit Dienstag hat die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) die Ermittlungen übernommen.

Das Dorf Ermreuth hat etwa 900 Einwohner und gehört zur Marktgemeinde Neunkirchen am Brand. Das zweistöckige Gebäude der ehemaligen Synagoge stammt aus dem 19. Jahrhundert und wurde bis etwa 1930 für jüdische Gottesdienste genutzt. Bei den nationalsozialistischen Pogromen im November 1938 wurde der Bau beschädigt und geschändet, aber nicht zerstört.

Wehrsportgruppe Hoffmann hatte Quartier in Ermreuth

In der Vergangenheit war Ermreuth wegen Rechtsextremisten mehrfach in den Schlagzeilen. Das Schloss Ermreuth im Landkreis Forchheim war ab Ende der 1970er-Jahre das Hauptquartier der im Januar 1980 verbotenen rechtsextremen Organisation Wehrsportgruppe Hoffmann, wie Günter Dippold, Bezirksheimatpfleger des Bezirks Oberfranken auf BR-Anfrage bestätigt. Im Jahr 1981 ließ die Polizei Ausgrabungen rund um das Schloss Ermreuth ausführen, um weitere Beweise gegen die Wehrsportgruppe zu finden. Bereits zuvor hatten die Ermittler Waffen, Sprengstoff und Munition sicherstellen können.

Der Anführer der Gruppe, Karl-Heinz Hoffmann lebte auch noch Jahre später in dem Schloss. Unter anderem ging das Oktoberfestattentat von 1980 auf das Konto der Wehrsportgruppe. Eine Verbindung zwischen der Tat und der Wehrsportgruppe besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht.