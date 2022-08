Brandstiftung an der Zugstrecke: Kripo sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei sucht jetzt Zeugen, die in der Nacht zum Montag beobachtet haben, wie jemand zwischen den Haltestellen Mering und Althegnenberg einen Brand an der Strecke gelegt hat. Die Kripo hat den Tatort und das Umfeld in den vergangenen Tagen eingehend untersucht und wertet die Spuren nun aus.

Tat geschah zwischen Sonntagnacht und Montagmorgen

Der Brand soll nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 21 Uhr am Sonntag und 3 Uhr am Montagmorgen gelegt worden sein. Für die Ermittler ist von Bedeutung, falls jemand zur Tatzeit Auto- oder Fahrradfahrer in der Nähe gesehen hat. Oder Personen, die dort möglicherweise trotz der sommerlichen Temperaturen mit Handschuhen oder Kapuzenpullover unterwegs waren. Ebenso wird um Zeugenhinweise gebeten, wenn jemand auf entsprechende Kleidungsstücke im Umfeld gestoßen ist.

Feuer hatte für massive Störungen im Bahnverkehr gesorgt

Auf der Bahnstrecke Augsburg-München war es Anfang der Woche wegen der Brandlegung zu zahlreichen Zugausfällen gekommen. Ein Grund waren nach jetzigem Stand Beschädigungen an einem für den Bahnverkehr wichtigen Kabelschacht auf Höhe Mering. Daraufhin funktionierten die Signal- und Kommunikationsleitungen nicht mehr richtig.