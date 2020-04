15.04.2020, 12:28 Uhr

Brandstiftung am Waldrand: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben am Karfreitag an einem Waldrand bei Böbrach im Landkreis Regen an mehreren Stellen Feuer gelegt. Aufgrund der starken Trockenheit bestand akute Gefahr eines größeren Waldbrands. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.