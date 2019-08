Brandstifter zündet in Hammelburg mehr als zehn Fahrzeuge an

In Hammelburg im Landkreis Bad Kissingen hat ein Brandstifter heute Nacht zehn Autos, einen Lkw und einen Sattelauflieger angezündet. Die Polizei hat mit einem Großaufgebot nach dem Feuerteufel gefahndet, aber bislang ohne Erfolg. Mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber mit Wärmebildkamera waren im Einsatz.

Brandserie in der Hammelburger Innenstadt

Nach Angaben der Polizei-Einsatzzentrale Würzburg war der erste Anruf von Anwohnern gegen 1.00 Uhr eingegangen. An einem Auto in der Innenstadt hatten die Reifen gebrannt. Es folgte eine Serie von Bränden quer durch die ganze Stadt, unter anderem in der Bahnhofstraße, Fuldaer Straße, Ofenthaler Weg und Ziegelhütte.

Polizei sucht nach dem Brandstifter

Die ersten Autos löschten die Polizisten selbst mit einem Feuerlöscher, noch bevor die Feuerwehr vor Ort war. Gegen 2.00 Uhr brannte außerdem noch eine Mülltonne – zu diesem Zeitpunkt hat die Polizei bereits nach dem Brandstifter gesucht. Die Polizei sucht nach Zeugen. Nach ersten Schätzungen der Polizei liegt der Sachschaden bei 250.000 Euro. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, ist ebenfalls noch nicht bekannt.