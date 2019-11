Brandstifter von Marktredwitz muss in Psychiatrie

Das Landgericht Hof hat einen 39 Jahre alten Mann zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft wegen schwerer Brandstiftung und versuchter schwerer Brandstiftung verurteilt. Außerdem ordnete das Gericht die Unterbringung des Verurteilten in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Fachklinik an.

Zahlreiche Brände in Marktredwitz

In Marktredwitz war es im April und Mai 2018 zu einer Vielzahl von Bränden gekommen. Es entstand mehr als eine halbe Million Euro Schaden. Personen kamen nicht zu Schaden, weil sie die Brände frühzeitig erkannten. Das Landgericht Hof legte dem Mann schwere Brandstiftung in drei Fällen und versuchte schwere Brandstiftung in einem Fall zur Last. Der in der Anklageschrift formulierte Vorwurf des versuchten Mordes sei nicht haltbar, sagte der Richter.

Brände im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit gelegt

Der 39-Jährige habe die Brände in Marktredwitz im Zustand der verminderten Schuldfähigkeit aufgrund von geringer Intelligenz gelegt, hieß es während des Prozesses, in dem auch ein Gutachter gehört wurde.

Anklage wegen versuchten Mordes

Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer siebeneinhalb Jahre Haft und die Unterbringung in der Psychiatrie. Der Verteidiger plädierte für Freispruch.

Brandstifter bleibt Geständnis schuldig

Der Mann legte in der Hauptverhandlung kein Geständnis ab. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Verteidiger des 39-Jährigen sagte der Deutschen Presseagentur (dpa) nach der Urteilsverkündung, sein Mandant überlege, Revision einzulegen.