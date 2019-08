Brandserie: Stadt Hammelburg und LKA setzen Belohnung aus

Insgesamt 2.000 Euro Belohnung bieten die Stadt Hammelburg und das Bayerische Landeskriminalamt für Hinweise im Fall der Brandserie vom vergangenen Freitag. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt in einer Meldung schreiben, sucht die Kriminalpolizei weiterhin intensiv nach Zeugen. Die Stadt Hammelburg lobte bereits 1.000 Euro aus, jetzt folgt das Bayerische Landeskriminalamt mit ebenfalls 1.000 Euro. In der Nacht zu Freitag wurden zwölf Fahrzeuge, darunter auch ein Sattelschlepper und zwei Anhänger sowie eine Mülltonne durch Brandlegungen zum Teil schwer beschädigt. Durch Ruß und die starke Hitzeentwicklung wurde zudem die Fassade der Gebäuderückseite eines Hauses in der Bahnhofstraße in Hammelburg beschädigt.

Brandfahnder haben Ermittlungen übernommen

Brandfahnder der Kriminalpolizei Schweinfurt übernahmen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Schweinfurt noch am Freitagmorgen die Ermittlungen. Insgesamt entstand bei der Brandserie ein Sachschaden von rund 250.000 Euro, schätzt die Polizei. Wer etwas beobachtet hat oder der Polizei Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 09732/9060 melden.