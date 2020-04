Brandserie in Neunkirchen: Prozess am Landgericht Weiden beginnt

Nach einer Brandserie im Sommer vergangenen Jahres in Neunkirchen bei Weiden beginnt am Landgericht Weiden der Prozess gegen einen 21 Jahre alten Mann. Er soll fünf Brände gelegt haben. Verletzt wurde dabei niemand.

Brandserie von Juli bis September

Von Juli bis September brannte es fünf Mal in dem Weidener Ortsteil Neunkirchen. Es hatte Anfang Juli mit einer Feldscheune außerhalb von Neunkirchen begonnen. Darauf folgten Flammen in einer Scheune, an einem Holzunterstand, in einer Gartenlaube und in mehreren Schuppen. In einem der Schuppen war ein Traktor abgestellt.

Polizei ging sofort von Brandstiftung aus

Vier der fünf Brandorte lagen an einer Straße. Die Polizei war bereits vom ersten Brand an von Brandstiftung ausgegangen und konnte den 21-jährigen mutmaßlichen Brandstifter Anfang September dingfest machen.

Schneller Urteilsspruch möglich

Laut einem Gerichtssprecher sei nicht von einem psychischen Hintergrund der Taten auszugehen. Der junge Mann war auch nicht in der Feuerwehr. Die Jugendkammer am Landgericht Weiden verhandelt heute, möglicherweise fällt am Donnerstag oder Freitag bereits das Urteil.

Herbst 2019: Zweite Brandserie hält Region in Atem

Im Herbst vergangenen Jahres hat eine zweite Brandserie bei Weiden die Region in Atem gehalten. Sie begann kurze Zeit nachdem der mutmaßliche Brandstifter von Neunkirchen festgenommen worden war. Dafür sollen drei Jugendliche im Alter von 18 und 19 Jahren verantwortlich sein. Sie sollen sechs Brände in mehreren Nachbarorten im Süden und Osten von Weiden gelegt haben, bei denen ein Schaden von rund 600.000 Euro entstanden ist und eine Frau auf einem Bauernhof in Gefahr gewesen sein soll.

Gegen diese drei mutmaßlichen Brandstifter soll ab Sommer verhandelt werden. Die erste Brandserie endete Anfang September, die zweite Brandserie begann Ende September.