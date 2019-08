Brandserie in Hammelburg: 250.000 Euro Schaden

Bei der Brandserie in der Nacht in Hammelburg (Lkr. Bad Kissingen) sind nicht nur zwölf Fahrzeuge beschädigt worden – sondern auch ein Gebäude in der Bahnhofstraße. Laut Polizei wurde durch die starke Hitzeentwicklung und den Ruß die Fassade der Gebäuderückseite in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem gingen Fenster zu Bruch.

Sachschaden liegt bei 250.000 Euro

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und schätzt den Sachschaden auf rund 250.000 Euro. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und will den Brandstifter so schnell wie möglich festnehmen. Gegen 1 Uhr hatte ein Autofahrer der Polizei ein brennendes Auto in der Bahnhofstraße gemeldet. Mit einem Feuerlöscher konnten die Polizisten den Brand selbst löschen.

Zwölf Fahrzeuge in Flammen

Dann ging es im Minutentakt weiter und die Feuerwehr rückte aus: Zwischen 1 und 2 Uhr brannten quer durch die Innenstadt zwölf Fahrzeuge, darunter fünf Fahrzeuge der Post, ein Sattelschlepper und zwei Anhänger. Auch eine Mülltonne wurde in Brand gesteckt.

Großaufgebot der Polizei in Hammelburg

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und konnte so verhindern, dass weitere Fahrzeuge angezündet werden oder Personen zu Schaden kommen. Mehrere Polizeistreifen, ein Polizeihubschrauber und Polizeihunde waren im Einsatz – außerdem die Feuerwehren aus Hammelburg, Fuchsstadt, Untererthal und Diebach.

Polizei bittet um Hinweise

Brandfahnder der Kripo Schweinfurt haben die Spuren gesichert. Die Ermittlungen werden einige Zeit in Anspruch nehmen. Wer etwas beobachtet hat oder der Polizei Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 09732/90 60 melden.