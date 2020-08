13.08.2020, 16:26 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Brandserie in Greifenberg geht weiter - Brandstiftung?

In Greifenberg im Landkreis Landsberg am Lech hat es in der Nacht zum dritten Mal gebrannt. Betroffen war diesmal der Keller eines Mehrfamilienhauses, Menschen wurden dabei nicht verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.