Brandserie in Gessertshausen: Verdächtiger war bei Feuerwehr

Die Augsburger Polizei hat den mutmaßlicher Brandstifter von Gessertshausen gefasst. Wie die Gemeinde dem BR bestätigt hat, soll der 17-Jährige Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr gewesen sein. Deshalb hat er offenbar beim Löschen der Brände mitgeholfen, die er selbst gelegt haben soll.

Haftbefehl gegen Verdächtigen außer Vollzug gesetzt

Gegen den Jugendlichen liegt bereits ein Haftbefehl vor - wegen des dringenden Tatverdachts der Brandstiftung und der Sachbeschädigung. Da er aber umfassend geständig ist und sich einsichtig zeigte, hat die zuständige Richterin den Haftbefehl inzwischen außer Vollzug gesetzt - gegen strenge Auflagen.

Brandstifter soll Schaden im sechsstelligen Bereich angerichtet haben

Der junge Mann hat nach jetzigem Ermittlungsstand bevorzugt Stroh- und Heuballen angezündet. An einer Tierklinik in Gessertshausen ging so der Futtervorrat für ein ganzes Jahr in Flammen auf - samt der Scheune. Der Schaden geht laut Polizei in die Hunderttausende.