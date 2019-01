Brandserie in Aschaffenburg: Polizei nimmt Verdächtigen fest

In der Aschaffenburger Innenstadt hatte es vom 10. bis zum 14. Januar insgesamt viermal gebrannt: einmal am 10. Januar, zweimal in der Nacht auf den 11. Februar und einmal am 14. Januar. Mülltonnen bzw. Müllcontainer, eine Büchervitrine und ein Obstkorb waren Ziele des Brandstifters. Da der angezündete Müllcontainer neben einer Gaststätte und zwei abgestellten Autos stand, griffen die Flammen auf die Fassade der Gaststätte und die beiden Fahrzeuge über. Laut Polizei belief sich der Sachschaden allein in diesem Fall auf mehrere hunderttausend Euro.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Aschaffenburg führten schließlich am 25. Januar zur Festnahme eines 17-Jährigen. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl wegen vorsätzlicher Brandstiftung und Sachbeschädigungen durch Brandlegungen gegen den 17-Jährigen. Der 17-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.