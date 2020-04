Brandserie in Amberg - Kripo gründet Ermittlungsgruppe

Wegen einer Brandserie in Amberg hat die Kripo eine Ermittlungsgruppe gegründet. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich seit dem 23. März insgesamt elf Taten im Stadtteil Dreifaltigkeit. Unbekannte legten dabei mehrere Brände und begingen Sachbeschädigungen.

Kfz-Betrieb ging in Flammen auf

Anfangs wurden von geparkten Autos unter anderem die Seitenspiegel abgetreten oder Reifen angezündet. Die Unbekannten setzten dann aber auch Objekte in der Nähe von Gebäuden in Brand - zum Beispiel am 1. April einen Sichtschutzzaun an einem Lokal. Dadurch wurde das Gebäude beschädigt. Kurze Zeit später wurde laut Polizei ein Reifenstapel eines Kfz-Betriebs in Brand gesteckt. Das Feuer griff auf das Gebäude über, das vollständig ausbrannte. Es entstand dadurch ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro. Am Karsamstag wurden durch ein Feuer Gartengegenstände - wie Hochbeete und ein Grill - zerstört.

Der letzte Brand ereignete sich in der Nacht von Samstag (18.04.) auf Sonntag (19.04). In der Nacht von gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über brennende Müllsäcke bei einem Müllhäuschen in der Moritzstraße ein. Die Feuerwehr konnte den Brand relativ schnell löschen, es entstand lediglich ein Sachschaden von rund 50 Euro.

Schaden insgesamt über einer halben Million Euro

Die anderen Tatorte der Brände lagen in der Moritzstraße, der Desingstraße, der Holbeinstraße, der Raigeringer Straße, der Bäumlstraße und in der Sebastian-Münster-Straße. Der gesamte Sachschaden liegt bei über einer halben Million Euro. "Ausschlaggebend für die hohe Summe ist vor allem der Brand an dem Kfz-Gewerbebetrieb. Die Schadenshöhen der anderen Taten lagen jeweils im drei- bis vierstelligen Bereich", so ein Polizeisprecher.