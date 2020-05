Brandserie im Oberland: Polizei fasst Verdächtigen

Ein 47-Jähriger aus dem Landkreis München könnte für mehrere Brände verantwortlich sein, die seit Montag in Oberland einen Millionenschaden angerichtet haben. Die Polizei hat den mutmaßlichen Brandstifter am Donnerstag festgenommen. Am Vormittag wurde gegen den Mann Haftbefehl erlassen.

Fünf Brände in wenigen Tagen

Am Montagmorgen zerstörte ein Feuer ein Biomasse-Kraftwerk in Reichersbeuern. Am Montagabend geriet ein Hackschnitzel-Lager in Dietramszell in Brand. Am frühen Mittwochmorgen brach bei den Mülltonnen eines Wohn- und Geschäftshauses in Wolfratshausen Feuer aus und griff auf das Gebäude über, wie die Polizei mitteilte. Kurze Zeit später seien eine Sitzbank und ein Batteriecontainer auf einem Betriebsgelände in Egling in Brand geraten.

Nur ein Täter vermutet

Weil alle vier Orte im Landkreis Bad-Tölz-Wolfratshausen nahe beieinander liegen, vermutete die Polizei einen Zusammenhang und gründete am Mittwoch eine eigene Ermittlungsgruppe. Der 47-Jährige Tatverdächtige, der heute festgenommen wurde, könnte auch für ein Feuer in Oberbiberg bei München verantwortlich sein. Dort brannten heute Nacht eine Feldscheune und eine Waldhütte.

Weitere Ermittlungen folgen

Das Motiv des Mannes ist laut Polizeipräsidium Oberbayern Süd noch unklar. Die Kriminalpolizei Weilheim ermittelt nun die weiteren Umstände und ob der Tatverdächtige vielleicht noch weitere Brände gelegt haben könnte.