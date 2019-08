Brandserie Hammelburg: Wollte Täter auch Gebäude anzünden?

Die Brandserie begann am vergangenen Freitagmorgen um 1.04 Uhr in der Bahnhofstraße. Dort hatte der Täter den rechten hinteren Reifen eines Opel Corsa direkt an der Wand eines dreistöckigen Geschäfts- und Wohnhauses angezündet. "Genau an der Ecke ist auch der Tankdeckel", sagte die Besitzerin Elfriede Dickert. Der Brand ihres Autos wurde von einer Polizeistreife gelöscht.

Anwohner: "Als Laie finde ich das ganz schön bedrohlich"

Nur 300 Meter weiter hatte der Täter in einer engen Gasse die Reifen an einem Anhänger angezündet, der mit Holz beladen war. Auch der Anhänger stand an einer Hauswand. In der Bahnhofstraße 44 wurden schließlich fünf VW-Busse der Post angezündet. Zwei davon gingen direkt an der Hausfassade einer Steuerkanzlei in Flammen auf. Im ersten Stock barsten Fenster. Was Felix Henn von der Steuerkanzlei aber wirklich beunruhigt: Genau zwischen den zwei VW-Bussen befindet sich der Tankstutzen und die Entlüftung für den Heizöltank im Keller. Auch die Kellerfenster sind geborsten. Der Messingdeckel des Heizöleinfüllstutzens ist regelrecht geschmolzen. "Als Laie finde ich das ganz schön bedrohlich", betonte Henn.

2.000 Euro Belohnung

Die Brandserie endete gegen zwei Uhr, als der Täter noch eine Restmülltonne an einer Hausfassade anzündete. Auch dieser Brand wurde durch das hohe Polizeiaufgebot, das zu diesem Zeitpunkt schon in Hammelburg war, schnell entdeckt und gelöscht. Die Stadt Hammelburg setzte gestern eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung des Brandstifters führen, aus. Das Bayerische Landeskriminalamt erhöhte die Summe um weitere 1.000 Euro. Bei der Brandserie am vergangenen Freitag wurden zwölf Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei spricht bislang von 250.000 Euro Sachschaden.