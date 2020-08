Brandserie Hammelburg: Ermittlungsverfahren eingestellt

Tatort Hammelburg im Landkreis Bad Kissingen: Im August 2019 wurden hier zwölf Fahrzeuge angezündet, teilweise brannten die Motorräume komplett aus. Besonders von den Feuern betroffen war die örtliche Post-Filiale. Durch Ruß und starke Hitzeentwicklung wurde die Gebäudefassade stark beschädigt. Die Polizei konnte nach umfassenden Ermittlungen im Juni 2020 zwei Tatverdächtige für die Brandserie ermitteln. Das Ermittlungsverfahren gegen die beiden Jugendlichen wurde nun aber eingestellt.

Staatsanwaltschaft gibt keine Details bekannt

Genaue Details zu der Entscheidung, die Ermittlungen einzustellen, gab die Staatsanwaltschaft bislang nicht bekannt. In einer schriftlichen Mitteilung heißt es lediglich: "Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt kam nach einer umfassenden Würdigung sämtlicher Indizien zu dem Ergebnis, dass bei der bestehenden Beweislage eine Verurteilung der beiden als tatverdächtig ermittelten Jugendlichen wegen der Brandserie in der Nacht zum 23.08.2019 in Hammelburg nicht wahrscheinlich ist."

Festnahme nach intensiver Fahndung

Zwei heute 17-Jährige standen im Verdacht, für die Brandstiftung vor einem Jahr in Hammelburg verantwortlich zu sein. Dabei war ein Sachschaden von rund 250.000 Euro entstanden. Die Polizei kam den beiden nach einer großangelegten Fahndung und intensiven Ermittlungen auf die Spur. Dabei halfen auch Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizei hatte damals sogar eine Belohnung von 1.000 Euro ausgesetzt.