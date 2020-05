Brandserie gibt Polizei Rätsel auf

Brand in Dietramszell-Spöttberg

Am Montagabend brannte es dann in einem Hackschnitzellager im Bereich Dietramszell-Spöttberg. Das Feuer wurde glücklicherweise in einem frühen Stadium von Anwohnern bemerkt, so dass das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Schlimmeres verhindern konnte. Der Schaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Brand in Wolfratshausen

Am Mittwochmorgen wurde das nächste Feuer dann an einem Wohn-/Geschäftshaus in Wolfratshausen bemerkt. Nach ersten Erkenntnissen standen zwei Mülltonnen in Flammen, welche auf das Gebäude übergriffen. Die Schadenshöhe dürfte im niedrigen sechsstelligen Bereich liegen.

Brand in Egling

Wenig später brannten eine Sitzbank und ein Batterie-Container auf einem Betriebsgelände am Gewerbering in Egling. Der Grundstückseigentümer bemerkte das Feuer und konnte es rasch selbst löschen. Der Sachschaden in diesem Fall ist derzeit noch nicht bekannt.

Gründung der Ermittlungsgruppe "Isar"

Bei keinem der Brände wurde jemand verletzt. Aufgrund des engen zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs wurde in enger Absprache mit der Staatsanwaltschaft München II bei der Kriminalpolizei Weilheim die Ermittlungsgruppe "Isar" gegründet. Nach aktuellem Ermittlungsstand kann in allen vier Fällen eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen der Brandfahnder laufen derzeit auf Hochtouren.