Brandserie bei Weiden: Weiterer Tatverdächtiger in U-Haft

Nachdem die Polizei in der Nacht zum Freitag zwei mutmaßliche Brandstifter bei Weiden gestoppt hat, ist auch ein dritter Tatverdächtiger verhaftet worden. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Montag mit. Der Mann sitzt, wie die beiden 18 und 19 Jahre alten Festgenommenen, bereits in Untersuchungshaft.

Insgesamt sechs Brände gelegt

Die drei sollen im Umkreis von Weiden sechs Brände gelegt haben, bei denen großer Sachschaden entstanden ist. Verletzt wurde bei den Bränden niemand. Bei dem dritten Tatverdächtigen handelt es sich um einen 19-Jährigen aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Er wurde ebenfalls am Freitag festgenommen.

Schon in der Nacht zum Freitag konnte die Polizei einen 18 und einen 19 Jahre alten Mann fast auf frischer Tat ertappen und festnehmen. Die Beiden hatten in Pischldorf auf einem Bauernhof Strohballen angezündet. Die Feuerwehr konnte die Flammen jedoch schnell löschen.

Brände im September und Oktober

Die Serie begann am 27. September, als auf einer Wiese im Weidener Ortsteil Moosbürg Pellets und Heu brannten. Am 7. Oktober stand ein Holzschuppen auf einem Bauernhof in Unterwildenau in Brand sowie ein Anhänger mit 300 Strohballen. Am 30. Oktober brannten 70 Strohballen in Schirmitz und in der gleichen Nacht auch eine Scheune in Rothenstadt. Und in der Nacht zum Freitag standen ein Stall und ein Nebengebäude in Grünau in Flammen. Insgesamt summiert sich der Sachschaden laut Polizei auf rund 600.000 Euro.