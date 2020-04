22.04.2020, 17:22 Uhr

Brandschutz: Feuerwehr-Tipps zur Aufbereitung von Alltagsmasken

In Bayern kommt die Pflicht, Masken in Bus, Bahn und in Läden zu tragen. Weil Alltagsmasken falsch behandelt wurden, soll es zu Feuerwehreinsätzen gekommen sein. Die Kreisbrandinspektion Aschaffenburg gibt Tipps zur sicheren Verwendung und Reinigung.