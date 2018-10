Brandopfer spenden für Tutzinger Feuerwehrmann

Vor gut einem Jahr bricht Feuerwehrmann Volker zu einem Einsatz in Tutzing auf. Ein Mehrfamilienhaus steht in Flammen. Bei den Löscharbeiten fällt ein Glutnest von der Decke. Obwohl er Schutzkleidung trägt, rutscht die Glut in Volkers Nacken. Er erleidet schwere Verbrennungen und muss mehrere Hauttransplantationen über sich ergehen lassen – drei Monate, in denen er nicht arbeiten kann.

Brandopfer sind erschüttert

Volker ist selbständig und verliert in der Zeit Auftraggeber – und mehr Geld, als die Versicherung zahlt. Doch dann bekommt Volker plötzlich einen Anruf: Zwei Bewohner aus dem Brandhaus sind erschüttert über seine Situation und sammeln Spenden.

Am Ende kommen 2.000 Euro zusammen. Und Volker ist unglaublich dankbar.