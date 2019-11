Brandnacht in Niederbayern mit Millionenschaden

Drei Brände in einer Nacht - alle unabhängig voneinander: Die Feuerwehren in Niederbayern hatten gut zu tun. Insgesamt entstand ein Millionenschaden. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Großbrand in Tittling (Lkr. Passau) leicht verletzt.

Großbrand in Tittling mit Millionenschaden

Dort ist eine Lagerhalle ausgebrannt. 40 Nutzfahrzeuge waren darin geparkt, erklärte die Polizei. Sie alle verbrannten - der Schaden liegt bei 1,2 Millionen Euro. Wegen der starken Rauchentwicklung waren die Anwohner gebeten worden, Fenster und Türen zu schließen. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt, er verdrehte sich den Fuß.

Die Halle musste von außen gelöscht werden, da sie beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand stand, so die Polizei. Etwa 200 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Das Feuer konnte am Abend gelöscht werden. Ermittlungen sind erst im Laufe des Dienstags möglich, wenn es wieder hell ist und sich Rauch und Hitze gelegt haben, so ein Polizist auf Nachfrage. Die Brandursache ist noch völlig unklar.