"Brandmauer brennt": Tausende demonstrieren in Bayern

Mehrere tausend Menschen haben am Samstag in Bayerns Städten gegen die gemeinsame Abstimmung von CDU und AfD über Vorhaben in der Migrationspolitik demonstriert. Allein in Augsburg und Würzburg nahmen nach Angaben der Polizei 4.500 und 3.800 Menschen an den Protesten teil. Auch in vielen anderen Städten des Freistaats, wie Bayreuth, Landsberg am Lech, Kempten, Memmingen und Passau fanden Kundgebungen statt.

Augsburg: 4.500 statt der erwarteten 400 Teilnehmer

Die Demonstration durch Augsburgs Innenstadt stand unter dem Motto "Brandmauer brennt. Wir bleiben standhaft". Die Polizei hatte mit bis zu 400 Teilnehmern gerechnet, schließlich waren es 4.500. Sie hielten Transparente in die Höhe, auf denen Botschaften wie "Nie wieder ist jetzt!" und "Demokratie verteidigen" zu lesen waren. Nennenswerte Zwischenfälle gab es nach Polizeiangaben nicht.

Würzburg: Singen gegen Rechts

In Würzburg waren 3.800 Menschen bei der Aktion "Singen gegen Rechts" in der Innenstadt unterwegs. Der Protestzug wurde von mehreren Organisationen wie den "Studis gegen rechts" und "Fridays for Future" Würzburg organisiert. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zogen vom Hauptbahnhof durch die Innenstadt. Bis auf wenige Platzverweise blieb es nach Polizeiangaben friedlich.