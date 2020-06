Einsatz in Augsburg eskaliert - Polizist schießt Ladendieb an

Bei einem Polizeieinsatz ist ein 19 Jahre alter Mann am Abend in einem Supermarkt am Augsburger Königsplatz angeschossen und schwer verletzt worden. Wie das Präsidium Schwaben Nord in Augsburg mitteilte, war die Polizei gegen 18.45 Uhr wegen eines Ladendiebstahls alarmiert worden.

Eine Streife traf den mutmaßlichen Ladendieb an, der vermutlich mit einem Messer bewaffnet, die Beamten bedrohte. Wie die Polizei weiter mitteilte, zog der Mann sich in einen Raum zurück und legt dort ein Feuer.

Verdächtiger schwer verletzt im Krankenhaus

Beim Zugriff der Polizei kam es nach Angaben des Präsidiums zu einem Schusswaffeneinsatz, wobei der 19-Jährige getroffen wurde. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Umstehende oder andere Beteiligte waren nach Angaben der Polizei nach ersten Erkenntnissen nicht in Gefahr. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt am Tatort. Der Schusswaffengebrauch wird vom Landeskriminalamt überprüft.

Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei

Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei war am Freitagabend am Königsplatz im Einsatz, der öffentliche Nahverkehr wurde rund um den Supermarkt vorübergehend umgeleitet.