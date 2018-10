Brandgefahr: Dämmung von fünf Nürnberger Hochhäusern kommt weg

Nach dem verheerenden Brand in London mit 72 Toten wurden in vielen Städten Hochhäuser auf Brandschutz überprüft, so auch in Nürnberg. In Nürnberg-Langwasser muss nun an fünf Hochhäusern die Fassadendämmung erneuert werden. Die ersten Arbeiten beginnen heute Vormittag mit dem Aufstellen der Gerüste.

Brennbares Material verbaut

Die Erneuerung ist nach Angaben der Stadt Nürnberg notwendig, da sich in der Dämmung brennbares Material befindet, darunter auch Styropor. Das hat eine Überprüfung der Fassade ergeben, die die Hausverwaltungsgesellschaft aufgrund einer Brandschutzbegehung am 11. Oktober hat vornehmen lassen.

Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet

Die Firma Vonovia Immobilien Treuhand (VIT) ist seit dem Jahr 2000 für die Verwaltung der Hochhäuser samt 390 Wohnungen zuständig. Nachdem der erste Prüfbericht vorgelegen habe, habe man sofort Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet, erklärte Bettina Benner von VIT. So habe man einen Sicherheitsdienst eingerichtet und Rauchwarnmelder in allen Allgemeinbereichen angebracht.

Bewohner dürfen bleiben

Der Verwalter habe alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen ergriffen, sagte Nürnbergs Baureferent Daniel Ulrich dem Bayerischen Rundfunk. Die gute Nachricht sei, dass die etwa 600 Bewohner für die Zeit der Fassadensanierung nicht aus ihren Wohnungen ausziehen müssten. Das aktuelle Fassadenkonstrukt sei nicht so schlecht, dass man Angst haben müsste. "Aber leider doch schlecht genug, dass alles runter muss", so Nürnbergs Baureferent.

Kosten noch unklar

Bis Weihnachten soll die Fassadendämmung an den fünf Hochhäusern abgerissen sein. Wie teuer die Sanierung ist und wer sie bezahlen muss, ist derzeit noch unklar. 46 der 390 Wohnungen gehören Vonovia, die anderen sind größtenteils in Privatbesitz.

Gutachten für alle Nürnberger Hochhäuser

In Bayern ist es seit 1952 verboten, brennbare Materialien in der Fassade von Hochhäusern zu verbauen. Nach dem verheerenden Brand im Grenfell Tower in London im Juni des vergangenen Jahres habe die Bauordnungsbehörde die Verantwortlichen der Hochhäuser in Nürnberg befragt, welche Materialien in den Fassaden verbaut worden waren, so Nürnbergs Baureferent. Er gehe davon aus, dass in den meisten der mehr als 100 Hochhäuser in der Stadt alles in Ordnung sei. Aber: "Nachdem wir jetzt leider einen Treffer gelandet hatten, werden wir jetzt alle mit passenden Fristsetzungen dazu bewegen, dass sie uns beweisen, dass alles gut ist", sagte Ulrich. Das heißt: Die Verantwortlichen müssen in den kommenden Monaten Gutachten über die Fassadendämmung der Hochhäuser vorlegen.