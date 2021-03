Brandgefährlich: Neuer Rauchschutz im Nürnberger Opernhauses

Der Glucksaal im Nürnberger Opernhaus: Wo sonst in den Pausen Sekt und Snacks verkauft werden, wehen jetzt blaue Plastikplanen. Die Wände sind staubdicht verklebt. Derzeit werden Rauchschutztüren eingebaut. Peter Gormanns, der technische Direktor des Hauses, zeigt beim Rundgang durch die Baustelle, dass die Probleme jedoch viel tiefer liegen. Damit die Türen sicher verankert werden können, wurden Löcher in die Decke geschlagen. Tragende Element sind angerostet. "Man sieht, dass die Substanz nicht mehr so ist, wie man sie sich vorstellt", sagt Gormanns.

Bausubstanz ist marode

Das 116 Jahre alte Nürnberger Opernhaus ist ein Sanierungsfall. Die Bausubstanz ist marode. Das ist seit Jahren bekannt. Doch immer wieder wurde die Renovierung hinausgezögert. Denn allen war klar, dass sie teuer und langwierig werden wird. Damit ist nun Schluss. Denn es gibt ein Brandschutz-Gutachten, das gravierende Mängel festgestellt hat und das zum Handeln zwingt, sagt der Technik-Direktor.

Auslagerung des gesamten Betriebs

Das bedeutet, dass das Opernhaus brandgefährlich ist: Wenn der Feuerschutz nicht verbessert wird, muss das Haus geschlossen werden. Mit dem Einbau der Rauchschutztüren hat sich das Staatstheater jetzt lediglich "drei bis maximal fünf Jahre Zeit" bis zur Generalsanierung erkauft, erläutert Christian Ruppert, der Direktor der Stiftung Staatstheater Nürnberg. Die Verantwortlichen müssen die Zeit nutzen, um eine Ausweichspielstätte zu etablieren. "Dabei geht es nicht nur um die Auslagerung des Opernspielbetriebes und des Ballettspielbetriebes, sondern es geht darum, einen Gesamtbetrieb auch mit Funktionen hinter den Kulissen, wo 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirken, umzulagern", sagt Ruppert.

Technik und Akustik sollen besser werden

Bei der Generalsanierung wird es aber nicht nur um den Brandschutz gehen. Auch die Akustik des Hauses soll verbessert werden. Außerdem ist vorgesehen, dass die Technik auf den aktuellen Stand gebracht wird.

Das Opernhaus wird die größte Baustelle der Stadt Nürnberg in diesem Jahrzehnt sein. Das ist sicher. Wie viel die Sanierung kostet, wird gerade erst berechnet. Im Gespräch sind jedoch bereits Summen von 500 Millionen Euro und mehr. "Es schießen wilde Spekulationen durch die Landschaft, weil man schaut, was haben vergleichbare Bauaufgaben andernorts gekostet. Welche Summen schwirren dort durch den Raum", sagt Ruppert. Auf eine Summe für Nürnberg will und kann er sich noch nicht festlegen.