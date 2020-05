Brandermittlungen Waldkraiburg: Hohe Belohnung für Hinweise

Die Soko "Prager" der Kriminalpolizei in Mühldorf am Inn, die sich um die Aufklärung des mutmaßlichen Brandanschlags auf einen türkischen Lebensmittelladen und Angriffe auf zwei Gewerbetreibende mit türkischen Wurzeln in Waldkraiburg bemüht, hat eine Belohnung von 3.000 Euros für Hinweise ausgesetzt, die zur Aufklärung der Tat oder die Ergreifung der Täter führen. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit.

Polizei schließt extremistischen Hintergrund nicht aus

Die Soko und die Generalstaatsanwaltschaft gehen bei dem Brand in dem Lebensmittelgeschäft von einer vorsätzlichen Brandlegung aus. Das Tatmotiv sei unklar, die Sachleitung der Ermittlungen hat die Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus übernommen, weil ein extremistischer Hintergrund nicht ausgeschlossen wird, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft auf Nachfrage dem BR. Die Behörden ermitteln aber in alle Richtungen.

Befragungen der Bewohner laufen derzeit

Am 1. Mai habe die Polizei die meisten der Bewohner des Gebäudes befragt, in dem sich der Lebensmittelladen befindet und das vom Brand betroffen war, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Am 2. Mai sollen ungefähr 100 Gewerbetreibende im Stadtgebiet Waldkraiburg befragt werden, die ebenfalls einen türkischen Hintergrund haben. Die Soko "Prager" erhofft sich davon weitere Hinweise zur Aufklärung der Taten.