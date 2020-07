28.07.2020, 16:10 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Brandbrief nach Berlin: Fernverkehrs-Haltepunk Hof muss bleiben

Die Bahn will keine Fernzüge mehr von Leipzig über Hof nach Nürnberg einsetzen. Stattdessen sollen S-Bahnen fahren. Die Region Hof werde damit aufs Abstellgleis geschoben, befürchten Kommunalpolitiker in einem Brandbrief an den Verkehrsminister.