Brandbrief: Landwirte fordern mehr Geld vom Milchhof

"Schluss mit lustig – uns geht die Luft aus", heißt es in einem Brandbrief, den Landwirtin Marianne Schuster aus Pödeldorf und Nebenerwerbslandwirt Michael Gabler aus Straßgiech an die Geschäftsführung des Milchhofes Albert in Scheßlitz überreichen. Mit der Übergabe beteiligten sich die Landwirte an einem bundesweiten Protesttag, zu dem der Verein "Landwirtschaft verbindet Bayern" aufgerufen hatte, um auf unfaire oder zu niedrige Abnehmer-Preise aufmerksam zu machen.

Forderung nach besserer Bezahlung für landwirtschaftliche Produkte

In dem Schreiben fordern die Bauern für den Liter Milch 15 Cent mehr, für das Kilo Rindfleisch einen Euro mehr, für ein Kilo Schweinefleisch mindestens 50 Cent mehr und für ein Kilo Geflügel 20 Prozent mehr. Derzeit "brennt die Hütte bei den Tierhaltern", so die Landwirte.

Milchhof zeigt Verständnis für Forderung der Landwirte

Mit zusätzlichen Auflagen würden die Kosten weiter steigen, während die Erlöse stagnierten oder sich sogar rückwärts entwickelten, heißt es in dem Brandbrief weiter. Der Geschäftsführer des Milchhofs Albert, Wolfgang Dötzer, äußerte in einer ersten Reaktion Verständnis für die Sorgen der Landwirte. Bis Donnerstag kommender Woche wollen die Landwirte von den angeschriebenen Verarbeitern, Molkereien und Schlachthöfen eine schriftliche Stellungnahme erhalten.

Bauern wollen schriftliche Antwort vom Schlachthof haben

Die schriftliche Antwort wollen sie persönlich bei den Betrieben abholen. "Kein Vertrösten auf eine unbestimmte Zeit, die wir nicht mehr haben", heißt es in dem Brief, den die Verarbeiter erhalten haben. Neben Scheßlitz wurden Brandbriefe auch In Ebermannstadt (Lkr. Forchheim), Zapfendorf (Lkr. Bamberg) und in Bamberg an verarbeitende Betriebe überreicht.